Знаменитому голливудскому 42-летнему актеру Леонардо Ди Каприо определенно не везет со статуэтками «Оскар». Сначала актер долго ждал свою первую золотую статуэтку, а теперь лишен коллекционной.

Статуэтку «Оскар» Леонардо подарили продюсеры фильма "Волк с Уолл-стрит" (2014 год), когда церемония награждения главной «киностатуэткой» в очередной раз миновала актера, пишет «РГ».

«Оскаром», который хранился в коллекции Ди Каприо, в 1955 году был награжден Марлон Брандо, но сейчас статуэтка стала вещественным доказательством в деле о махинациях компании Red Granite Pictures и хищении средств из малайзийского фонда1MDB, который финансировал фильм "Волк с Уолл-стрит".

По версии следствия, продюсеры украли из фонда сто миллионов долларов, к самому актеру у следствия претензий нет.