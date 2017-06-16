Минобороны Украины: Россия планирует напасть на Украину

На кителе министра обороны Украины Степана Полторака – плашки советских наград, а мысли у министра антироссийские. Полторак всерьез полагает, что Россия хочет напасть на Украину, и потому надо укреплять армию.

Укреплять армию – дело благородное, но не в таком контексте: Россия Украине не угрожает и не думала этого делать, сообщает «Лайф».

Министр обороны Незалежной Степан Полторак 16 июня выступил перед выпускниками Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского в Киеве. Полторак сказал молодым офицерам, тчо ситуация в Донбассе говорит о том, что Россия от своих планов захватить Украину не отказывается, а потому украинцам надо укреплять оборону и продолжать реформы.

Ситуация в Донбассе «кричала» украинскому министру о том, что Россия нападать на Украину и не планировала, но Полторак голос родины не услышал.