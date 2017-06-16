Минобороны Украины: Россия планирует напасть на Украину
16 июня 2017, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
16 июня 2017, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
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Сильный ливень обрушился на Абхазию, в Сухуме затопило улицы и дома
//Общество
//Наука
Квантовую телепортацию на 1,2 тысячи километров смогли осуществить в Китае
//Криминал
В Новосибирске спасатели снимали с карниза 3 этажа "заблудившегося" парня ВИДЕО
Следком проверит следователя и эксперта, признавших пьяным 6-летнего мальчика
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Мизулина: ситуация с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком - беспредел
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У Ким Кардашьян появился новый телохранитель, который затмил хозяйку (ФОТО)
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