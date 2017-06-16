Минобороны России проверит данные об уничтожении лидера ИГ при ударе ВКС РФ

Министерство обороны России начало проверять по различным каналам информацию о возможном уничтожении лидера террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России, Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара авиации ВКС РФ.

По данным Минобороны, лидера ИГ могли уничтожить 28 мая во время совещания в южном предместье сирийской Ракки. В тот день в южном предместье города Ракка проходило совещание лидеров ИГ, они обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый "южный коридор".

По данным военного ведомства, после подтверждения беспилотными средствами данных о месте и времени встречи главарей террористов, по командному пункту с 00.35 до 00.45 мск авиацией ВКС России был нанесен удар.



В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры, около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны, - передает ТК "Звезда".

Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке.

СМИ неоднократно публиковали информацию о ликвидации главаря боевиков, но она не находила подтверждения.

Разведслужбы США и Ирака предполагали, что главарь Аль-Багдади может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение Daily Mail сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке.