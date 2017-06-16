Путин: США неоднократно вмешивались в выборы в РФ, в 2012 - особенно агрессивно

Президент России Владимир Путин заявил о вмешательстве Соединенных Штатов в выборы не только в России, но и на всем постсоветском пространстве и в других странах: в Восточной Европе, в Африке, в Латинской Америке.

По словам Путина, в нашей стране вмешательство в выборы со стороны США было в 2000, а в 2012 году — особенно агрессивно.

"Я в детали не буду вдаваться", — сказал Путин в интервью американскому режиссеру-документалисту Оливеру Стоуну. Как отметил российский президент, вмешательство осуществлялось в том числе и через дипломатов. Путин сообщил, что говорил об этом экс-госсекретарю Джону Керри и Бараку Обаме.

"Американские партнеры знают об этом. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги", - сказал Путин. Он отметил, что дипломаты должны заниматься другим.

"Неправительственные организации могут заниматься всем, чем угодно, причем (организации) любого национального происхождения. Хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд "прокладок" и структур — то ли из госдепа, то ли из каких-то других квазигосударственных источников. На всем постсоветском пространстве, и в Восточной Европе, и в других странах, и в Африке то же самое происходит, в Латинской Америке", — цитирует РИА Новости Путина.