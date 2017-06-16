Госдеп США поздравил россиян с Днем России с запозданием, 15 июня

США в этом году с запозданием поздравили россиян с национальным праздником — Днем России. День России отмечается 12 июня. И только 15 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил россиян.

"От имени президента США Дональда Трампа и американского народа я поздравляю весь российский народ по случаю Дня России нынешнего года", — говорится в заявлении Тиллерсона, опубликованном на сайте Госдепа.

Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что "отношения между США и Россией восходят к ранним дням (существования американской) республики".

"Сегодня наши страны разделяют уникальную ответственность за поддержание международного мира и стабильности и сотрудничают по вопросам глобальной важности. Мы верим, что у нас это получается лучше всего в то время, когда мы вместе поддерживаем фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы", — говорится в поздравлении США.

"В то время как вы отмечаете День России, знайте, что США вместе с вами чтут вашу независимость как страны, богатой традициями и возможностями", — подчеркнул Тиллерсон.

После 12 июня стало известно, что США впервые за 25 лет не прислали в российское посольство поздравление с Днем России.