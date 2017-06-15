В центре Нью-Йорка несколько минут назад произошло крупное ДТП – автомобиль врезался в толпу людей посреди Манхэттена.

Как пишут американские СМИ, в результате инцидента получили травмы не менее десяти человек, один из них в настоящее время доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной происшествия, версия террористического акта пока не озвучена.

Ранее «Аргументы недели» писали, что машина протаранила толпу около центрального вокзала Амстердама, пострадали несколько человек. Автомобиль сбил людей в пешеходной зоне, куда запрещен въезд транспорту.