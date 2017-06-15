Партия президента Украины «Блок Петра Порошенко» 15 июня заявило о планах отменить "антитеррористическую операцию", как в Киеве называют армейскую операцию в Донбассе и ввести в регионе военное положение.

Депутаты партии «Блок Петра Порошенко» заявили 15 июня о новых планах относительно положения в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Как понятно из планов украинского правительства, речь не идет о прекращении военных действий. Депутаты проводят, как они называют, «реинтеграцию Донбасса».

Что конкретно подразумевают депутаты, пока не понятно. Скорее всего, украинские власти не устраивает статус украинских войск, которые мировое сообщество начинает воспринимать как карательные части.

ВСУ в Донбассе, скорее всего, будут переподчинены и выведены из-под командования Службы безопасности Украины. В Донбассе будет объявлено «гибридное военное положение».