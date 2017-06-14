Суд отказался отменить указ Порошенко о блокировке российских сайтов

Киевский суд отклонил иск, касающийся запрета российских сайтов на Украине.

Исковое заявление некоторое время назад подал украинский студент-юрист Никита Евстифеев. Молодой человек потребовал отменить решение президента страны о запрете сайтов как незаконное. Данное требование удовлетворено судом не было, сообщает РИА Новости.

Напомним, в середине мая на Украине указом Петра Порошенко были заблокированы несколько российских сайтов, в числе которых оказались пользовавшиеся популярностью у жителей страны социальные сети. Украинский лидер объяснил свое решение тем, что эти интернет-ресурсы являются инструментами «российской агрессии».