В крупном пожаре в жилой башне в Лондоне пострадали десятки людей

В крупном пожаре в 27-этажной жилой башне в Лондона пострадали десятки людей. Пожар произошел ранним утром в апартаментах Lancaster West в северной части района Кенсингтон на западе британской столицы.

Как сообщается, люди, находящиеся в здании, были эвакуированы. По меньшей мере 30 человек пострадали.

В настоящее время 200 спасателей на 40 пожарных машинах пытаются потушить огонь. Подробностей ЧП пока нет.

В социальных сетях пользователи выкладывают первые кадры с места происшествия, на них видно, что огонь распространяется по внешней обшивке здания.