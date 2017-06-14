В крупном пожаре в жилой башне в Лондоне пострадали десятки людей
14 июня 2017, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
В крупном пожаре в 27-этажной жилой башне в Лондона пострадали десятки людей. Пожар произошел ранним утром в апартаментах Lancaster West в северной части района Кенсингтон на западе британской столицы.
Как сообщается, люди, находящиеся в здании, были эвакуированы. По меньшей мере 30 человек пострадали.
В настоящее время 200 спасателей на 40 пожарных машинах пытаются потушить огонь. Подробностей ЧП пока нет.
В социальных сетях пользователи выкладывают первые кадры с места происшествия, на них видно, что огонь распространяется по внешней обшивке здания.