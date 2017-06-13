Трамп забанил Стивена Кинга в Twitter

Президент США Дональд Трамп заблокировал в Twitter американского писателя Стивена Кинга. Об этом во вторник, 13 июня, литератор написал на своей странице в соцсети. Теперь он не может читать Twitter президента.

"Трамп заблокировал меня, запретив читать его твиты. Придется покончить с собой", — написал Кинг.

Кинг ранее неоднократно критиковал Трампа. Так, еще в начале 2016 года он подписал петицию против выдвижения миллиардера кандидатом в президенты. Как писал Кинг, любое его произведение пугает меньше, чем вероятность того, что Трамп в любой момент может нажать на кнопку, запускающую ядерные ракеты.