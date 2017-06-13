Украинская благотворительность: замминистра МВД продает свое свидание

Заместителю МВД Украины Анастасии Деевой 25 лет и она очень хороша собой. Дама принимает участие в необычной гуманитарной акции по сбору средств для детской больницы: чиновница предлагает купить свидание с ней.

Лот, который размещен на сайте госзакупок Украины, стоит в пересчете на российские деньги порядка 200 рублей, - небольшая цена, хоть и стартовая, сообщает «Лайф».

Анастасия Деева собирает деньги на детский институт хирургии для покупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Желающий (место лишь одно) пообедать с Анастасией должен успеть выкупить лот до 20.00 28 июня. В течение месяца по обоюдной договоренности сторон должно состояться само свидание с замминистра МВД Украины.

Желающим выкупить лот помогут откровенные фотографии чиновницы, которыми кишит интернет. Анастасия многократно попадала в поле зрения СМИ: то после секс-скандала, то после очередного расследования ее финансовых дел. Известно, например, что Настю ежемесячно премируют на 14 тысяч рублей за «интенсивный труд», а что это за труд, украинцы не понимают…