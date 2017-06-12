В Андаманском море ищут тела пассажиров рухнувшего лайнера ВВС Мьянмы

Самолет модели Shaanxi Y-8 пропал над морем в 32 км от города Давэй. Самолет перевозил членов семей военнослужащих, дислоцированных на юге страны. В Андаманском море найдены тела 59 пассажиров.

Поисковая операция ведется у южного побережья Мьянмы, в ней задействованы девять кораблей ВМС, авиация и местные рыбаки.

На настоящий момент спасателям удалось достать из воды тела 26 мужчин, 23 женщин и девяти детей, идентифицировать останки еще одного человека не представляется возможным.

Пропавший в Мьянме военный самолет со 105 пассажирами и 11 членами экипажа на борту исчез с экранов радаров в момент, когда пролетал над Андаманским морем 7 июня.