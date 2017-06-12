Пуэрториканцы хотят войти в состав США в качестве 51 штата

Жители Пуэрто-Рико на референдуме высказались за новый политический статус острова, проголосовав подавляющим большинством за вхождение в состав США в качестве 51 штата.

За вхождение в состав США высказались свыше 97% населения архипелага, за свободную ассоциацию или независимость – 1,5% голосующих, лишь 1,32% жителей Пуэрто-Рико захотели сохранить существующий статус. В референдуме приняло участие только 23% жителей архипелага, сообщает данные голосования агентство Рейтер.

Минюст США не поддержал проведение голосования.



