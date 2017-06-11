Трамп испугался лететь в Великобританию из-за акций протеста

Дональд Трамп отложил на неопределенное время визит в Великобританию из-за вероятных протестов общественности.

Как пишет газета The Guardian, о своих поменявшихся планах президент Соединенных Штатов сообщил в телефонной беседе главе британского кабинета министров Терезе Мэй. Трамп заявил, что пока не может посетить Соединенное Королевство, так как британское общественное мнение настроено против него. Политик прогнозирует, что во время его визита по всей стране пройдут масштабные акции протеста, этого сценария главе Белого дома хотелось бы избежать.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прилетит в Великобританию во второй половине 2017 года. В апреле «Аргументы недели» писали, что в Лондоне Трамп планирует прокатиться на карете королевы Елизаветы II.