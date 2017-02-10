Маккейн: Россия вмешивается в афганский конфликт, чтобы помешать США его урегулировать

Американский сенатор, республиканец Джон Маккейн обвинил Россию во вмешательстве в афганский конфликт и препятствовании действиям США по его урегулированию.

В ходе своего выступления на заседании комитета по вооруженным силам Маккейн заявил, что сложившаяся в Афганистане ситуация осложняется вмешательством России, сообщает lenta.ru. Причем вмешательство это имеет своей целью одно - подорвать деятельность Соединенных Штатов в этой стране и помешать урегулировать конфликт.

Ранее сегодня стало известно, что президент Литвы тоже выступила с обвинениями в адрес России, однако на этот раз причиной послужили совместные российско-белорусские учения. Литовский лидер назвала их подготовкой к войне с Западом.

Читайте также:

См. все новости дня