Чисто английское убийство? Крестница принца Чарльза найдена мертвой в своей квартире (ФОТО)
8 февраля 2017, 21:45 [ «АН-онлайн» ]
Знаменитую британскую актрису Тару Палмер-Томкинсон российские зрители знали по фильму «Идеальный муж», в котором она сыграла Оливию Басилдон. В Англии актриса известна и тем, что крестила принца Чарльза.
Сорокапятилетнюю актрису Палмер-Томкинсон 8 февраля обнаружили мертвой в ее квартире в Кенсингтоне, передают «Вести.ру».
Пока нет сведений, что послужило причиной смерти и при каких обстоятельствах был обнаружен труп знаменитой женщины.
Известно, что принц Уэльский и герцогиня Корнуолл уже заявили в специальном обращении, что глубоко скорбят о кончине их близкого друга, актрисы Тары Палмер-Томкинсон.
Местные журналисты сообщают, что актриса в минувшем году лечилась от доброкачественной опухоли мозга, что была у нее обнаружена. Лечение прошло успешно.