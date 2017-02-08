Чисто английское убийство? Крестница принца Чарльза найдена мертвой в своей квартире (ФОТО)

Знаменитую британскую актрису Тару Палмер-Томкинсон российские зрители знали по фильму «Идеальный муж», в котором она сыграла Оливию Басилдон. В Англии актриса известна и тем, что крестила принца Чарльза.

Сорокапятилетнюю актрису Палмер-Томкинсон 8 февраля обнаружили мертвой в ее квартире в Кенсингтоне, передают «Вести.ру».

Пока нет сведений, что послужило причиной смерти и при каких обстоятельствах был обнаружен труп знаменитой женщины.

Известно, что принц Уэльский и герцогиня Корнуолл уже заявили в специальном обращении, что глубоко скорбят о кончине их близкого друга, актрисы Тары Палмер-Томкинсон.

Местные журналисты сообщают, что актриса в минувшем году лечилась от доброкачественной опухоли мозга, что была у нее обнаружена. Лечение прошло успешно.