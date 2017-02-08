Большинство европейцев выступают за запрет миграции из мусульманских стран

Указ американского лидера Дональда Трампа, запрещающий въезд в США гражданам исламских государств, вызвал оживленную полемику. Однако, как оказалось, большинство европейцев придерживаются того же мнения.

Это подтверждается результатами опроса, проведенного британским аналитическим центром Chatham House. Специалисты опросили жителей десяти европейских государств и выяснили, что в среднем 55 процентов граждан выступают за запрет миграции из мусульманских стран. При этом за эту меру высказались больше половины респондентов в восьми из десяти стран.

Примечательно, что опрос проводился до того, как Трамп подписал свой скандальный указ о мигрантах.

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