США создают центр для информационной войны с Россией
7 февраля 2017, 07:07 [ «АН-онлайн» ]
Соединенные Штаты планируют создать центр, который будет вести информационную войну с Россией.
Как пишет Daily Beast, с соответствующей инициативой выступили сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи. Они предлагают выделить на деятельность центра, созданного на базе одной из структур, входящих в Госдепартамент, 160 млн долларов в течение двух лет.
Центр должен начать работу уже в текущем году. Среди его задач – противодействие пропагандистским кампаниям, которые проводят оппоненты США, и выделение денег СМИ.
Изначально структура, которая после реорганизации должна стать центром информационной войны с Москвой, занималась пропагандисткой борьбой с запрещенной в России группировкой ИГ. Теперь сферу деятельности учреждения предлагается расширить.
Читайте также:
Другие мировые новости
См. все новости дня