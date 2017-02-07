США создают центр для информационной войны с Россией

Соединенные Штаты планируют создать центр, который будет вести информационную войну с Россией.

Как пишет Daily Beast, с соответствующей инициативой выступили сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи. Они предлагают выделить на деятельность центра, созданного на базе одной из структур, входящих в Госдепартамент, 160 млн долларов в течение двух лет.

Центр должен начать работу уже в текущем году. Среди его задач – противодействие пропагандистским кампаниям, которые проводят оппоненты США, и выделение денег СМИ.

Изначально структура, которая после реорганизации должна стать центром информационной войны с Москвой, занималась пропагандисткой борьбой с запрещенной в России группировкой ИГ. Теперь сферу деятельности учреждения предлагается расширить.

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