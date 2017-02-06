Трамп обвинил "людей Обамы" в утечке информации о его телефонных переговорах
6 февраля 2017, 22:48 [ «АН-онлайн» ]
Президент США Дональд Трамп обвинил «людей Обамы», все еще работающих в аппарате Белого дома и в Совете национальной безопасности, в утечке информации его телефонных переговоров с лидерами Мексики и Австралии.
Сейчас команда Трампа занята активным поиском виновных, допустивших утечку щекотливых деталей недавних переговоров с иностранными лидерами, информирует Fox News.
Состоявшаяся беседа с австралийским премьер-министром стала для Дональда Трампа худшей из тех, что он провел в качестве главы Соединенных Штатов, - сообщала американская пресса о признании нового президента. Телефонный разговор Трампа и Малколма Тернбулла был посвящен проблемам миграции. Изначально планировалось, что политики будут общаться в течение часа, однако беседа продлилась всего 25 минут из-за того, что ее прервал глава Белого дома. Трамп был крайне раздражен настойчивыми призывами собеседника выполнять соглашение по беженцам.
А в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето Трамп говорил о необходимости обуздать наркокартели и даже угрожал направить в страну американские войска, если вооруженные силы Мексики не смогут обуздать "плохих парней", передало АР.
Читайте также:
Другие международные новости
Все новости дня