Президент США Дональд Трамп обвинил «людей Обамы», все еще работающих в аппарате Белого дома и в Совете национальной безопасности, в утечке информации его телефонных переговоров с лидерами Мексики и Австралии.



Сейчас команда Трампа занята активным поиском виновных, допустивших утечку щекотливых деталей недавних переговоров с иностранными лидерами, информирует Fox News.

Состоявшаяся беседа с австралийским премьер-министром стала для Дональда Трампа худшей из тех, что он провел в качестве главы Соединенных Штатов, - сообщала американская пресса о признании нового президента. Телефонный разговор Трампа и Малколма Тернбулла был посвящен проблемам миграции. Изначально планировалось, что политики будут общаться в течение часа, однако беседа продлилась всего 25 минут из-за того, что ее прервал глава Белого дома. Трамп был крайне раздражен настойчивыми призывами собеседника выполнять соглашение по беженцам.

А в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето Трамп говорил о необходимости обуздать наркокартели и даже угрожал направить в страну американские войска, если вооруженные силы Мексики не смогут обуздать "плохих парней", передало АР.





Читайте также:

Другие международные новости

Все новости дня