ОБСЕ обнаружила в районе Мариуполя запрещенное вооружение

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила возле Мариуполя, находящегося под контролем ВС Украины, реактивные системы залпового огня, нахождение которых в этом районе запрещено минскими договоренностями.



Однако наблюдатели не уточнили, какая именно из противоборствующих сторон использует РСЗО на юге Донбасса.



Ранее в Минобороны ДНР заявили о том, что украинские военные якобы получили приказ обстрелять Мариуполь из тяжелой артиллерии, чтобы потом обвинить ополченцев в нарушении прекращения огня.





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