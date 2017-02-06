ОБСЕ обнаружила в районе Мариуполя запрещенное вооружение
6 февраля 2017, 21:59 [ «АН-онлайн» ]
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила возле Мариуполя, находящегося под контролем ВС Украины, реактивные системы залпового огня, нахождение которых в этом районе запрещено минскими договоренностями.
Однако наблюдатели не уточнили, какая именно из противоборствующих сторон использует РСЗО на юге Донбасса.
Ранее в Минобороны ДНР заявили о том, что украинские военные якобы получили приказ обстрелять Мариуполь из тяжелой артиллерии, чтобы потом обвинить ополченцев в нарушении прекращения огня.
Читайте также:
Другие мировые новости
Все новости дня