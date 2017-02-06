Мэй: Трамп чувствует необходимость больше сотрудничать с Россией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая первой из мировых лидеров встретилась с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, отметила, что он, судя по всему, чувствует необходимость больше, чем раньше, сотрудничать с Россией.

Этот факт, по словам Мэй, по-прежнему вызывает беспокойство в Европе, так же как и действия России, сообщает РИА Новости. По мнению Мэй, при сотрудничестве с Москвой не нужно забывать об осторожности.

В свою очередь британский министр иностранных дел Борис Джонсон ранее заявил, что Великобритания выступает против смягчения ограничений в отношении России. По его словам, связи с обострением ситуации в Донбассе ни о каким снятии санкций не может быть и речи, более того, необходимо сохранять давление на Москву.

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