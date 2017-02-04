Австрийская полиция задержала два десятка чеченцев с оружием

Полиция Вены задержала 22 выходца из Чечни, которые разгуливали по городу с оружием.

Как пишет австрийская пресса, инцидент произошел накануне вечером. У задержанных изъяли огнестрельное оружие, в частности, автомат и пистолет, а также патроны к ним.

Подозреваемые привлекли внимание правоохранителей после того, как жители столицы Австрии сообщили о крупном скоплении людей в районе Флоридсдорф. Чеченцы заявили полицейским, что «просто гуляют». После того как стражи порядка обнаружили неподалеку в снегу оружие, на место было вызвано спецподразделение.

В настоящее время задержанные допрашиваются. Полиция выясняет, откуда у чеченцев взялось оружие и как они хотели его использовать.

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