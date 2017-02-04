Военные учения с применением ракетных комплексов начались в Иране

В субботу, 4 февраля, в Иране начались военные учения с применением ракетных комплексов и радаров ПВО.

Целью учений является подготовка к отражению угроз, в частности, унизительных санкций. Об этом сообщает сегодня агентство AFP, ссылаясь на Корпус "стражей исламской революции".

Напомним, накануне США расширили санкции в отношении Ирана - добавили в списки тринадцать человек и двенадцать структур. Согласно данным документов, опубликованных на официальном сайте Министерства финансов США, ограничения было решено ввести против тех личностей и организаций, которые причастны к программе разработки баллистических ракет Тегераном.