В парламенте Ирана назвали условия для участия США в переговорах по Сирии
3 февраля 2017, 22:45 [ «АН-онлайн» ]
В парламенте Ирана назвали условие, в случае выполнения которого Соединенные Штаты могли бы принять участие в переговорах по урегулированию сирийского кризиса.
Как заявил советник по международным делам председателя парламента Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян в своем интервью RT, Соединенные Штаты, куда бы они не приходили, никогда не приносили с собой ничего, кроме проблем. Тем не менее если американские власти хотят сыграть конструктивную роль в урегулировании сирийского конфликта, то должны внести свой вклад в качестве одного из участников плана ООН или трехстороннего плана “Тегеран — Москва — Анкара”.
Ранее в январе Иран выступил против участия США в переговорах после того, как с идеей пригласить представителей новой американской администрации выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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