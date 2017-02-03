В парламенте Ирана назвали условия для участия США в переговорах по Сирии

В парламенте Ирана назвали условие, в случае выполнения которого Соединенные Штаты могли бы принять участие в переговорах по урегулированию сирийского кризиса.

Как заявил советник по международным делам председателя парламента Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян в своем интервью RT, Соединенные Штаты, куда бы они не приходили, никогда не приносили с собой ничего, кроме проблем. Тем не менее если американские власти хотят сыграть конструктивную роль в урегулировании сирийского конфликта, то должны внести свой вклад в качестве одного из участников плана ООН или трехстороннего плана “Тегеран — Москва — Анкара”.

Ранее в январе Иран выступил против участия США в переговорах после того, как с идеей пригласить представителей новой американской администрации выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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