Голландия выдала россиянина, надругавшегося над малолетней девочкой

Россиянин, обвиняющийся в сексуальных действиях в совершении сексуальных действий над девочкой. не достигшей четырнадцатилетнего возраста, будет экстрадирован из Нидерландов в Россию.

По версии следствия, мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера над дочкой своей знакомой во время двух поездок в Таиланд, а затем и в Подмосковье.

Мужчина попытался скрыться от правосудия за рубежом, однако был задержан правоохранительными органами Нидерландов после объявления его в международный розыск, сообщает lenta.ru. В декабре прошлого года Генпрокуратура подала ходатайство на его экстрадицию.

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