Голландия выдала россиянина, надругавшегося над малолетней девочкой
3 февраля 2017, 20:39 [ «АН-онлайн» ]
Россиянин, обвиняющийся в сексуальных действиях в совершении сексуальных действий над девочкой. не достигшей четырнадцатилетнего возраста, будет экстрадирован из Нидерландов в Россию.
По версии следствия, мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера над дочкой своей знакомой во время двух поездок в Таиланд, а затем и в Подмосковье.
Мужчина попытался скрыться от правосудия за рубежом, однако был задержан правоохранительными органами Нидерландов после объявления его в международный розыск, сообщает lenta.ru. В декабре прошлого года Генпрокуратура подала ходатайство на его экстрадицию.
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