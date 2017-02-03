Трамп ответил Шварценеггеру, что думает о его предложении поменяться местами

Дональд Трамп отреагировал на предложение актера Арнольда Шварценеггера поменяться местами. О том, что он думает по этому поводу, глава государства написал в своем Twitter.

Перепалка между президентом и звездой боевиков завязалась после того, как Трамп раскритиковал Шварценеггера за упавшие рейтинги шоу “Ученик знаменитости”. Ответ актера не заставил себя ждать: он предложил главе государства поменяться местами. Мол, пусть Трамп отвечает за рейтинги в шоу, если он такой знаток, а освободившееся президентское кресло займет Шварценеггер.

Трампу такое предложение, конечно же, по душе не пришлось. Президент припомнил Шверценеггеру не только катастрофически упавшие рейтинги шоу, но и провальную деятельность на посту губернатора Калифорнии.

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