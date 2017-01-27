Мужской журнал поработал над имиджем Трампа (ВИДЕО)

Внешний вид первого лица Соединенных Штатов Дональда Трампа вызывает множество дискуссий, особенно его крашеные локоны и неуместный автозагар. Авторитетный мужской журнал "GQ" решил поработать над имиджем президента.

В коротком ролике издание не только "переодело" 70-летнего политика, но и "причесало". Обновленный президент выглядит более натурально, стильно, подтянуто и моложаво. В ролике показано, как за полминуты с помощью редактора мешковатые брюки стали, согласно моде, более узкими, любимый красный галстук изменил цвет, выровнялись торчащие из-под пиджака манжеты рубашки, видоизменилась причёска и цвет волос.

Именно так должен выглядеть президент державы, чтобы соответствовать своей высокой должности, считают законодатели стиля.