Челси Клинтон призвала прекратить насмешки над сыном Трампа

Челси Клинтон призвала пользователей соцсетей прекратить нападки на младшего сына президента Соединенных Штатов Бэррона Трампа.

Поведение Бэррона стало предметом для шуток после инаугурации Трампа. Ранее, в ходе предвыборной кампании, в интернете распространяли слухи о том, что 10-летний мальчик является аутистом.

Дочь бывшего президента США Челси Клинтон написала в своем Twitter, что Бэррона нужно защищать, как и всех остальных детей. При этом Клинтон не удержалась от критики отца мальчика, политика которого, по ее мнению, «вредит детям».

Отметим, что сама Челси Клинтон не раз становилась объектом насмешек журналистов в период пребывания ее семьи в Белом доме. В частности, СМИ издевались над ее внешностью.

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