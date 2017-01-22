На YouTube опубликовано видео бомбардировки иранскими военными шарообразного НЛО в провинции Туран. Огонь из зенитных орудий, похоже, не принес летательному аппарату никаких повреждений.

Сначала светящийся объект шарообразной формы медленно передвигался по воздуху, а затем завис прямо над головами ошарашенных военных, которые тычат пальцами в небо и открывают огонь из зенитных орудий. Снаряды так и не достигли цели, и НЛО скрылся за крышами соседних зданий.

Появившийся странный объект был не похож на обычный беспилотный разведчик: у него нет ни крыльев, ни лопастей.