СБУ заявила о разоблачении покушения на украинского депутата

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении готовившегося покушения на депутата Верховной рады, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, которое якобы готовил «российский наемник».

По утверждению СБУ, операция «планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации». Организатором готовившегося покушения называется «российский наемник», бывший гражданин Украины Андрей Тихонов. Он долгое время проживал на территории Харьковской области, а сейчас находится в городе Белгороде.

Исполнить план взялись «двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение», один из них был трижды судим по уголовным статьям, сообщает «Цензор.НЕТ».

Подозреваемые задержаны, возбуждено дело о покушении на жизнь государственного деятеля. Покушение связывают с созданием депутатом базы «Миротворец».





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