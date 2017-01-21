Новый глава Пентагона намерен укреплять отношения с друзьями США

Соединенные Штаты должны укреплять отношения со своими союзниками. Такова позиция Джеймса Мэттиса, нового американского министра обороны.

В послании сотрудникам Пентагона, автором которого является Мэттис, говорится о том, что ни одна страна в мире сегодня не может обеспечить свою безопасность без друзей. Поэтому оборонное ведомство под руководством нового главы будет стремиться к укреплению альянсов с союзниками Вашингтона. Также Джеймс Мэттис пообещал рачительно относиться к расходам и не тратить впустую бюджетные деньги.

Мэттис был официально назначен на свой пост накануне. Ранее «АН-онлайн» писали о том, что он намерен занять жесткую позицию по отношению к России.