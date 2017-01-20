В Стамбуле обстреляли здания управления безопасности и правящей партии

В Стамбуле неизвестные совершили обстрел из противотанкового гранатомета двух зданий. В одном из них располагается управление безопасности страны, в другом - офис правящей партии.

Как сообщает агентство DHA со ссылкой на губернатора Стамбула Васипа Шахина, при обстреле управления безопасности никто не пострадал. Выпущенный снаряд не попал в здание, а угодил в стену. Немногим позднее обстрелу подвергся офис партии,однако подробности нападения пока неизвестны. Есть ли там пострадавшие, не сообщается.

Известно, что на место происшествия прибыло большое количество сотрудников полиции. В настоящий момент развернута широкомасштабная полицейская операция.

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