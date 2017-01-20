В пригороде Парижа взрыв повредил два этажа здания

Мощный взрыв прогремел сегодня в пригороде французской столицы Булонь-Бийанкур. В итоге из четырех этажей одного из местных домов два оказались сильно повреждены.

О взрыве в западном пригороде Парижа сообщил телеканал BFMTV. Однако никаких данных о погибших и пострадавших в результате этого происшествия пока нет. Известно, что жильцы из расположенных поблизости домов были эвакуированы в целях безопасности. На месте работают спасатели и сотрудники пожарной службы.

Прорабатываются различные версии о причинах прогремевшего взрыва. По предварительной информации, приоритетной является одна из них. Согласно ей, взрыв был вызван утечкой газа, произошедшей из-за неисправности оборудования.

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