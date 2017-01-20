Специалисты: “взломанный хакерами” фейерверк действительно управлялся компьютером

Не утихают обсуждения инцидента на инаугурации президента США Дональда Трампа, где во время фейерверка в небе внезапно появилась надпись USR - United States of Russia. В произошедшем немедленно усмотрели “русский след”.

Шутки о том, что надпись была делом рук “русских хакеров”, мгновенно распространились по сети. Российские специалисты по фейерверкам, с которыми беседовали корреспонденты mk.ru, подтверждают: залпы, точнее, их последовательность, действительно управляется компьютерной программой. Однако чтобы воплотить в жизнь такую сложную задумку, необходимо учесть огромное количество факторов, причем не все они подвластны человеку.

Так, большое значение имеют погодные условия: например, сильный ветер мог отнести часть залпов в сторону, от чего надпись сдвинулась. Кроме того, часть зарядов может просто не сработать, и тогда в надписи появляются деформирующие ее пустоты. Не исключено, что эти факторы и стали причиной инцидента во время праздничного фейерверка в США.

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