Порошенко рассчитывает, что Трамп продолжит поддерживать Украину

Глава Украины Петр Порошенко питает надежды на скорую личную встречу с новым президентом США Дональдом Трампом, которая, по его словам, должна состояться вскоре после его инаугурации.

Это должно произойти уже в феврале. И хотя по словам украинского лидера, она уже согласована, администрация новоизбранного президента пока этого не подтвердила. В этой связи хочется отметить, что на церемонию инаугурации глава Украины приглашен не был. В соцсетях пишут по этому поводу, мол, США не слишком заинтересованы в контактах с украинским президентом.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Порошенко также выразил надежду, что будущая администрация Трампа продолжит политику поддержки Украины.





Читайте также:

Другие новости политики

Все мировые новости