Жена Буша-старшего госпитализирована, а он сам в реанимации

СРОЧНО
|08:55  Виктор Ан, который открыл для России новый спорт |08:54  "Биатлонисты, как солдаты. Им сказали - они подписали" |08:53  Фёдор Смолов: руками не трогать! |08:52  Кто бросит вызов СКА в борьбе за Кубок Гагарина |08:52  Взгляд в будущее |08:33  О русском менталитете |08:33  Больница закрыта |08:31  На Урале 40 человек покалечилось при катании с горки |08:30  Газовый блицкриг |07:35  Барака Обаму назвали самым мрачным президентом |07:00  Итальянский отель погребен под лавиной, спасатели не могут к нему пробиться |18.01 22:53  Путин обсудил ситуацию в Донбассе с Олландом и Меркель |18.01 22:06  Россия стала крупным мировым экспортёром бытовой техники |18.01 21:29  Полиция нашла автомобиль человека, который расстрелял бизнесмена в Москве |18.01 20:50  Уголовное дело возбуждено после расстрела бизнесмена в центре Москвы |18.01 20:46  Захарова рассказала о недавней попытке вербовки российских дипломатов |18.01 20:32  В Красноярске экстренно сел самолет - виноваты туалеты |18.01 20:03  Команда Трампа разрабатывает план дальнейших санкций в отношении России |18.01 19:43  Расстрелянный в центре Москвы мужчина оказался бизнесменом |18.01 19:20  В центре Москвы из автомобиля расстреляли мужчину |18.01 18:58  На Украине подсчитывают убыль граждан, ставших российскими |18.01 17:55  "Нафтогаз" хочет судиться с "Газпромом" |18.01 17:41  Учитель музыки из Удмуртии убил любовницу и насиловал воспитанниц |18.01 17:06  На Алтае ребенок обварился в ванне и погиб |18.01 16:59  Путин обозначил ключевую задачу российской экономики |18.01 16:29  Ил-114-300 готовят к «распилу»? |18.01 16:24  Вашингтон и Лондон подписали Меркель приговор |18.01 16:23  Запад разочаровался в своём оружии |18.01 16:22  Похититель школьницы в Оренбурге напоил ее коньяком, избил и заставил раздеться |18.01 16:21  Владимир Фортов пошёл на «второй срок»?

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//В мире

Жена Буша-старшего госпитализирована, а он сам в реанимации

18 января 2017, 22:12 [ «АН-онлайн» ]

Жена Буша-старшего госпитализирована, а он сам в реанимации
Фото: globallookpress.com

Врачи приняли решение перевести бывшего президента Соединенных Штатов, 92-летнего Джорджа Буша-старшего из обычной палаты в реанимацию. Кроме того, супруга экс-главы государства, 91-летняя Барбара, тоже была госпитализирована.

Как ранее писали “АН-онлайн”, что экс-президент был в экстренном порядке доставлен в больницу. Как выяснилось, причиной срочной госпитализации стало нарушение дыхания - диспноэ. Поначалу предполагалось, что Буш-старший не задержится надолго в клинике и будет выписан уже через пару дней. Однако после проведения обследования врачи диагностировали у него пневмонию, сообщает Reuters. Соответствующие симптомы были обнаружены и у супруги экс-президента.

Читайте также:

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Говорят, что...

Мировой рекорд астронома Еленина

Мировой рекорд астронома Еленина

Российский астроном Леонид Еленин открыл свою шестую по счёту комету. Теперь он встал в один ряд с самыми выдающимися звездочётами мира.

//В мире

Каждый второй американец верит, что РФ вмешалась в президентские выборы в США

Каждый второй американец верит, что РФ вмешалась в президентские выборы в США

В начале января Wall Street Journal и NBC News провели опрос. Они поинтересовались у американцев, верят ли они во вмешательство России в президентские выборы в США, а также в дружбу Путина и Трампа.

//Политика

Постпред США при ООН рассказала о «российской угрозе» миру

Постпред США при ООН рассказала о «российской угрозе» миру

«Мы победили фашистов и коммунистов. Теперь мы столкнулись с авторитаризмом и циниками», - заявила дорабатывающая последние часы в должности специального постпреда США при ООН Саманта Пауэр.

//Общество

Америка выбирает водку и пересаживается с «Харлея» на «Урал»

Америка выбирает водку и пересаживается с «Харлея» на «Урал»

В России выпустили ограниченную серию мотоциклов. Она предназначена исключительно для американского рынка. У новинки есть одна «изюминка». Мотоцикл укомплектован чудо-аптечкой, содержащей водку и закуску.

//В мире

Трамп нормально отнесся к бойкоту инаугурации, но билеты потребовал вернуть

Трамп нормально отнесся к бойкоту инаугурации, но билеты потребовал вернуть

Избранный президент США прокомментировал намерение членов палаты представителей конгресса США от Демократической партии. Речь идет о бойкоте предстоящей инаугурации избранного американского президента.

//Шоу-бизнес

СМИ: жена Джорджа Клуни ждет двойню

СМИ: жена Джорджа Клуни ждет двойню

Известный голливудский актер Джордж Клуни, который ранее был убежденным чайлд-фри, теперь готовится стать отцом, причем сразу двоих детишек, мальчика и девочки: его супруга Амаль ждет двойню.

//Наука

Доказано: голодание продлевает жизнь в полтора раза

Доказано: голодание продлевает жизнь в полтора раза

Американские исследователи из Национального института старения провели ряд экспериментов и выяснили, что голодание продлевает жизнь. Ранее подобные предположения уже выдвигались некоторыми учеными.

//Наука

Разрушен распространенный миф о Тунгусском метеорите

Разрушен распространенный миф о Тунгусском метеорите

Российские ученые разрушили распространенный миф о Тунгусском метеорите, упавшем в Красноярском крае в 1908 году. Специалисты опровергли данные об образовании озера Чеко из-за падения объекта.

//Шоу-бизнес

Экс-супруга Джигарханяна: муж пятнадцать лет изменял мне с молодой

Экс-супруга Джигарханяна: муж пятнадцать лет изменял мне с молодой

Экс-супруга знаменитого российского актера Армена Джигарханяна наконец решилась рассказать правду о своей бывшей семье. Татьяна Власова была замужем за известным артистом в течение сорока лет.

//Криминал

СКР назвал главную версию покушения на бизнесмена в центре Москвы

СКР назвал главную версию покушения на бизнесмена в центре Москвы

Следствие называет в качестве основной версии покушения на бизнесмена в центре Москвы его предпринимательскую деятельность. 45-летний мужчина (его имя не называется) находится в тяжелом состоянии.

//Говорят, что...

Силуанов всё больше похож на бандита-грабителя

Силуанов всё больше похож на бандита-грабителя

Лидер «Справедливой России» С. Миронов считает кощунственной инициативу министра финансов РФ А. Силуанова о сокращении размера пенсионных выплат «не очень нуждающимся» россиянам.

//Новости ADWILE

//Говорят, что...

Уловы выросли на 5%. В Крыму – на 35%

Уловы выросли на 5%. В Крыму – на 35%

В 2016 г. российские рыбаки выловили более 4,7 млн т водных биоресурсов. Уловы выросли во всех районах промысла, за исключением Волжско-Каспийского бассейна и иностранных вод.

//Говорят, что...

Долги населению не страшны

Долги населению не страшны

Центробанк подвёл итоги прошлого года. За 2016 год население в целом в финансовом плане вело себя на редкость осмотрительно.

//Говорят, что...

Москва бросает Западу вызов в Ливии

Москва бросает Западу вызов в Ливии

Недавний визит ливийского генерала Халифы Хафтара на авианосец «Адмирал Кузнецов» напугал Запад. Там уверены, что ливийский военачальник хочет получить от России оружие и намерен бороться против прозападного правительства в Триполи.

//Говорят, что...

Россиян кормят фальсифицированными данными

Россиян кормят фальсифицированными данными

На прошедшем Гайдаровском форуме официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в стране 25% всей пищевой продукции фальсифицируется мошенниками.

//Здоровье

Знакомьтесь: гонконгский грипп

Знакомьтесь: гонконгский грипп

В преддверии осенне-зимнего сезона 2016/2017 года отечественные вирусологи прогнозировали, что нас ожидают не только традиционные простуды и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), но и некоторые виды гриппа.

//Культура

На конкурсах у танцев нет возраста

На конкурсах у танцев нет возраста

Меньше месяца остаётся до старта Международного театрально-хореографического конкурса-фестиваля «Новое Поколение», который пройдёт с 11 по 12 февраля в Москве. Наши участники готовятся к выступлению, волнуются и задают много вопросов.

//новости MIXADVERT.com

//Книги

«Радионяня» – лучший учитель!

«Радионяня» – лучший учитель!

Взяв в руки этот учебник, дети уж точно не заскучают! Книга «Радионяня. Весёлая грамматика» Аркадия Хайта и Александра Левенбука поможет и маленьким, и взрослым разобраться в непростых правилах русского языка. И всё это – в игровой форме!

//Спорт

Виктор Ан, который открыл для России новый спорт

Виктор Ан, который открыл для России новый спорт

На чемпионате Европы в Турине, где проходила зимняя Олимпиада – 2006, сборная России по шорт-треку завоевала четыре медали – золото, два серебра, бронзу. И кто теперь скажет, что наши спортсмены не могут побеждать чистыми?

//Спорт

"Биатлонисты, как солдаты. Им сказали - они подписали"

"Биатлонисты, как солдаты. Им сказали - они подписали"

В биатлоне происходит интересное: президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза собрал подписи 170 спортсменов под обращением жёстко карать за допинг. Бумагу завизировали и россияне. А этот Хамза потом стал требовать, чтобы Россию сняли с пробега!

//Общество

СМИ: названы российские регионы, в которых люди стареют быстрее

СМИ: названы российские регионы, в которых люди стареют быстрее

Совеобразную демографическую карту Российской Федерации составили ученые трех крупнейших профильных ведомств нашей страны - РАНХиГСа, Росстата и Международного института прикладного системного анализа.

//Спорт

Фёдор Смолов: руками не трогать!

Фёдор Смолов: руками не трогать!

Отпуск окончен – пришло время мучительных зимних сборов. И уже в середине февраля большой футбол официально возвращается в Россию – матчами 1/16 финала Лиги Европы.

//Спорт

Кто бросит вызов СКА в борьбе за Кубок Гагарина

Кто бросит вызов СКА в борьбе за Кубок Гагарина

КХЛ в эти выходные проведёт своё главное шоу сезона – «Матч звёзд». В какой ситуации лига подходит к этому празднику? И какие яркие фишки мы можем увидеть?

//Новости партнеров

//Спорт

Взгляд в будущее

Взгляд в будущее

Россия, как по Юлиану Семёнову, находится под колпаком у папаши Мюллера. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и его соратники делают всё, чтобы отобрать у нашей страны международные соревнования.

//Сад-огород

Красавцы антуриумы цветут круглогодично

Красавцы антуриумы цветут круглогодично

Красавцы антуриумы востребованы в комнатном озеленении и пользуются заслуженным уважением и любовью цветоводов. Эти растения неприхотливы, хорошо себя чувствуют в замкнутых пространствах квартир и офисов...

//Сад-огород

Зимний подарок к лету

Зимний подарок к лету

Сегодня на календаре 19 января, и погода в это время регулярно предлагает нам крещенские морозы. Но для настоящего садовода-огородника наступает время уже совсем других забот – надо начинать думать о рассаде.

//Шпионаж

Предсказатели под грифом «Секретно»

Предсказатели под грифом «Секретно»

Маги, медиумы и предсказатели будущего. Интерес к ним то затухает, то вспыхивает с новой силой. Одни считают их шарлатанами и мошенниками, другие – уникальными людьми со сверхспособностями. Кто прав в этом споре? Обратимся к специалистам.

//История

Дело о половине бороды

Дело о половине бороды

Старый Ян свою бороду никогда не стриг – и с годами выросла она большая-пребольшая, в метр длиной. С ней Ян ещё до революции ездил на всякие парикмахерские выставки, даже в Петербург. Но случилась дома ссора с сыном…

//Шоу-бизнес

Детки, в клетку!

Детки, в клетку!

Серьёзный скандал разгорелся в шоу-бизнесе. Более тысячи детей на днях оказались заложниками продюсеров, которые спровоцировали потасовку в одном из главных концертных залов страны – в Кремле.

//Культура

Период крушения иллюзий

Период крушения иллюзий

Кирилл ПЛЕТНЁВ учился в театральном институте на характерного артиста. Поэтому ему нравится сниматься в комедиях: «Любовь-морковь», «Каникулы строгого режима», «Варенье из сакуры», «Ёлки-5».

//Культура

Просыпалась под крики муэдзина

Просыпалась под крики муэдзина

Дарья ЕГОРОВА родилась в Москве. Училась в экспериментальной театральной школе. После серьёзного кастинга её отобрали в знаменитый театральный кружок в Переделкино, где уже учились братья Андрей и Алексей Чадовы.

//Непознанное

Всегда ли нужно знать, о чём думает ваш сосед?

Всегда ли нужно знать, о чём думает ваш сосед?

По мнению ряда учёных, мы на пороге расшифровки нейродинамического кода, с помощью которого человеческий мозг записывает информацию. Современные технологии уже позволяют нам увидеть образы, возникающие в сознании homo sapiens.

//Общество

Антитабачную концепцию Минздрава забраковал Минфин

Антитабачную концепцию Минздрава забраковал Минфин

Чиновники Министерства финансов отвергли документ по нескольким причинам. Главная из них – ведомство не считает целесообразным повышение ставок акцизов на сигареты и введение новых налогов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры