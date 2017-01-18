Жена Буша-старшего госпитализирована, а он сам в реанимации

Врачи приняли решение перевести бывшего президента Соединенных Штатов, 92-летнего Джорджа Буша-старшего из обычной палаты в реанимацию. Кроме того, супруга экс-главы государства, 91-летняя Барбара, тоже была госпитализирована.

Как ранее писали “АН-онлайн”, что экс-президент был в экстренном порядке доставлен в больницу. Как выяснилось, причиной срочной госпитализации стало нарушение дыхания - диспноэ. Поначалу предполагалось, что Буш-старший не задержится надолго в клинике и будет выписан уже через пару дней. Однако после проведения обследования врачи диагностировали у него пневмонию, сообщает Reuters. Соответствующие симптомы были обнаружены и у супруги экс-президента.

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