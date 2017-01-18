СМИ сообщили о госпитализации Джорджа Буша–старшего

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш–старший попал в больницу. По информации телеканала KHOU — Houston, в настоящее время 92-летний экс-политик находится под присмотром врачей отделения общей терапии Техасского медицинского центра.

Медики заявляют о стабильном состоянии Буша. Причины госпитализации бывшего хозяина Белого дома не разглашаются. При этом источники в окружении Буша прогнозируют, что его выпишут уже в ближайшие дни.

Республиканец Джордж Буш-старший был избран на пост президента США в 1989 году. На состоявшихся через четыре года выборах он уступил демократу Биллу Клинтону, после чего отошел от активной политической деятельности.

В последний раз серьезные проблемы со здоровьем отмечались у Буша в 2012 году. Тогда его неоднократно доставляли в больницу с тяжелой формой бронхита.

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