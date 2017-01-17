В Сети появилось необычное видео. Во Флориде туристы сняли на камеру гигантского аллигатора, переходящего дорогу прямо перед ними.

Запись была сделана в природном парке. На кадрах видно, как рептилия спокойно выходит из кустов, пересекает дорогу и скрывается в траве. По оценкам специалистов, длина снятого аллигатора достигает около четырех метров, а вес более трехсот килограммов, сообщает rg.ru.

На видео видно, что рептилия абсолютно не обращает внимание на людей. Хотя, на самом деле, данный аллигатор довольно опасен. Уже сообщались случаи нападения на людей. В том числе детей.