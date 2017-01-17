Арсен Аваков приказал украинским силовикам вернуть Донбасс и Крым в этом году

Министр внутренних дел Украины сделал громкое заявление. Он дал указание силовикам установить контроль над границами «незалежной». Другими словами, вернуть Донбасс и Крым в состав Украины.

Арсен Аваков отметил, что это должно свершиться уже в этом году. Причем он отметил, что операция будет краткосрочной. По его словам, после того, как будет разработан план и поставлены задачи, силовики должны буквально за полмесяца взять границы под свой контроль, сообщает ТАСС.

В основном Аваков уповает на пограничные отряды. Он попросил воинов быть наготове. По словам главы МВД Украины, именно пограничникам отведена главная роль в предстоящей операции.