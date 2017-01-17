В бундестаге призвали распустить НАТО и создать альянс с Россией

Лидер парламентской фракции оппозиционной Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила о необходимости создания новой системы безопасности, которая будет включать Россию.

Как пишет Deutsche Welle, Вагенкнехт поддержала президента США Дональда Трампа который ранее назвал НАТО “устаревшей организацией”. Он заявил, что уже давно указывал на проблемы и недостатки, которые есть у Североатлантического альянса, в том числе и недостаточное внимание проблеме терроризма.

По мнению Вагенкнехт, НАТО должен прекратить свое существование. Политик заявила, что вместо него нужно создать другой альянс, в который войдет Россия.

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