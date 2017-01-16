Трамп отказался от официальной президентской страницы в Twitter

Дональд Трамп после вступления в должность продолжит общаться со своими подписчиками через личный аккаунт в соцсети Twitter. Президентской страницей он пользоваться не намерен.

О планах 45-го президента Соединенных Штатов сообщил телеканал NBC. Какая судьба теперь постигнет официальный аккаунт главы государства, на который подписаны 13 млн человек, пока не ясно.

Несколько дней назад стало известно о том, что личная страница Дональда Трампа в Twitter может быть заблокирована. Администрации ресурса не нравится то, что избранный президент позволяет себе расистские высказывания. Трамп поручил своим адвокатам уладить ситуацию.

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