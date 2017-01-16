Возвращающийся из Сирии «Адмирал Кузнецов» сопроводят британские корабли

Командование ВМФ Великобритании намерено выделить боевые корабли для сопровождения возвращающегося из зоны конфликта в Сирии российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Ожидается, что британские корабли сопроводят авианосец, когда он будет проходить мимо побережья Шотландии, пишет газета Telegraph.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что Минобороны РФ решило сократить численность армейской группировки в Сирии. Запланировано, что первыми Ближний Восток покинут силы военно-морского флота.

Как отмечает Telegraph, британцы очень внимательно следят за передвижением российских кораблей. Издание приводит слова адмирала Филиппа Джонса, который заявил, что такого высокого уровня активности российского флота не наблюдалось со времен крушения Советского Союза.

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