Турецкие депутаты проголосовали за расширение полномочий Эрдогана

Проект конституционных поправок прошел первое чтение в парламенте Турции, сообщает местная пресса.

Коррективы предполагают преобразование Турции из парламентской в президентскую республику. После завершения конституционный реформы глава государства (в настоящее время этот пост занимает Реджеп Эрдоган) будет наделен рядом новых полномочий.

Так, президент получит возможность единолично назначать премьер-министра либо, в случае необходимости, самому возглавить правительство. Кроме того, в прямое подчинение Эрдогану перейдут армия и спецслужбы.

Для внесения поправок в Конституцию, согласно турецкому законодательству, необходимо согласие народа. Соответствующий референдум может пройти летом текущего года.

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