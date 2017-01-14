Литва отгородится от Калининграда забором

В бюджете Литвы на текущий год заложены расходы на строительство оградительного забора на границе с Калининградом. На его возведение предполагается потратить более трех с половиной миллионов евро.

Ранее граница обозначалась только соответствующими знаками и тринадцатиметровой контрольной линией, однако теперь, как пишет портал Lietuvos žinios со ссылкой на главу МВД республики, будет возведен забор. Рядом будет возведена система наблюдения за границей, однако, как предполагается, средства на нее будут найдены только в следующем году.

Отмечается, что оградительные сооружения будут возведены, чтобы не допустить попадание в Литву контрабандных товаров.

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