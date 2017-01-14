Гость американского канала многократно повторил “Россия” из-за технического сбоя (ВИДЕО)
14 января 2017, 10:50 [ «АН-онлайн» ]
Зрители американского телеканала MSNBC, смотревшие передачу, посвященную “русским хакерам”, стали свидетелями того, как в результате технического сбоя гость программы многократно повторил слово “Россия”.
Портал Mediaite заметил, что сбой случился как раз в тот момент, когда колумнист The Washington Post Дэвид Игнейшс комментировал для канала ситуацию с кибератаками, в которых Вашингтон обвиняет Москву. В тот момент, когда он заговорил о жестком подходе по отношению к России, запись зависла, а затем на некоторое время трансляция прервалась.
Журналист Mediaite обратил внимание на два других похожих случая, пошутив при этом про теорию заговора. Так, недавно прямое включение из конгресса на канале C-SPAN из-за сбоя было внезапно прервано эфиром канала RT. Кроме того, во время слушаний по утверждению кандидатуры Майка на пост главы ЦРУ внезапно погас свет - как раз в тот момент, когда речь шла о России.
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