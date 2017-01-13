Миллиардер Баффет признался в отсутствии высшего образования у всех его детей

Американский миллиардер Уоррен Баффет рассказал студентам о ненужности высшего образования.

На встрече с представителями учащийся молодежи Баффет заявил, что лучшее образование для человека – это инвестиции в него самого. При этом предприниматель не имел в виду высшие учебные заведения.

Уоррен Баффет уверен, что для успеха в жизни вовсе не обязательно оканчивать колледж или университет. В пример миллиардер привел трех своих детей - ни у одного из них нет высшего образования. При этом все дети Баффета делают успешную карьеру. Так, его старший сын Говард известен по работе в ряде крупных американских компаний, также он автор нескольких книг, посвященных экологии.

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