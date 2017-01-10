На сайте королевской семьи появилось сообщение о смерти Елизаветы II

Слухи вокруг королевской семьи Великобритании все продолжают нагнетаться. И касаются они Елизаветы II.

Различные предположения уже давно будоражат Интернет. Появлялись даже слухи, что монаршая особа якобы ушла из жизни. А недавно информация о смерти Елизаветы II вообще была размещена на официальном сайте королевской семьи. Правда, потом вдруг исчезла.

Данный факт вызвал множество вопросов. Однако официально информацию не стали комментировать. Причем ее как не подтвердили, так и не опровергли. Не исключено, что сайт могли взломать, а информация была обычным «вбросом». Однако в Сети предположили, что, возможно, семья просто держит в тайне смерть королевы, сообщает tvzvezda.ru.

Напомним, что давно ходят разговоры о неважном состоянии здоровья 90-летней Елизаветы II, которая даже не появилась на рождественском богослужении.



