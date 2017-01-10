Не так давно в сети появился забавный образовательный ролик, который уже стал причиной скандала в украинском сегменте интернета. Дело в том, что в этом познавательном видео с YouTube-канала Kids Learning Tube к субъектам Российской Федерации отнесен Крым.

Благодаря этому анимированному музыкальному ролику американские дети могут узнать, какие области, края и республики входят в состав России. Каждый из регионов в этом ролике напевает свое название, представляя себя, а в припеве все субъекты РФ, включая Крым и Севастополь, поют уже хором. Правда, создатели отметили, что Крым является причиной территориального конфликта между Россией и Украиной.

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