Французские СМИ: в борьбу за президентское кресло вступил еще один кандидат

Во Франции в предвыборной гонке намерен принять участие еще один кандидат. Бывший банкир и основатель движения “Любить Францию” Оливье Режи выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

Как сообщает France Info, Режи намерен противостоять опасности, которую, по его мнению, представляет партия “Национальный фронт”, возглавляемая другим кандидатом в президенты - Марин Ле Пен.

В настоящий момент, как показывает опрос, проведенный Harris Interactive, лидируют два кандидата - Ле Пен и бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон. Именно они, согласно результатам опроса, олжны будут выйти во второй тур выборов, после чего победу одержит Фийон.

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