Западные СМИ: в сирийском урегулировании ведущая роль у России

В вопросе урегулирования сирийского конфликта ведущую позицию заняла Россия, а Соединенные Штаты утратили лидерство и им не остается ничего другого, кроме как наблюдать за процессом со стороны.

В материале, опубликованном в Associated Press, говорится, что Вашингтон время от времени проводит переговоры с Россией и арабскими странами по сирийскому вопросу, однако вернуть лидирующие позиции Госдеп уже даже не пытается. Автор статьи подчеркивает, что роль миротворца окончательно закрепилась за Россией после того, как российские войска помогли освободить сирийский город Алеппо от террористических группировок.

Кроме того, автор опубликованного материала обращает внимание на тот факт, что без участия администрации Дональда Трампа американские дипломаты не решаются предпринимать какие-либо шаги.

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